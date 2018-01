Luiz Lima consegue índice na natação Luiz Lima venceu a prova dos 800m, livre, nas finais da quarta etapa do Troféu Brasil de Natação com o tempo de 8m14s33. Com o resultado ele conseguiu índice para os Jogos Pan-Americanos e para o Mundial, ambos em 2003. Na sexta-feira, outros dois atletas também obtiveram o índice. Eduardo Fischer bateu o próprio recorde sul-americano nos 50m, peito, com 28s31 nas eliminatórias. Nos 200m, borboleta, o paraibano Kaio Márcio conquistou o índice nas eliminatórias, com o tempo de 1m59s87.