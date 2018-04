Lula brinca com Obama sobre eleição da sede olímpica Na reunião de cúpula do G-20, nesta sexta-feira, em Pittsburgh (EUA), o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, brincou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a compra dos caças franceses pelo Brasil, em detrimento da oferta norte-americana. Obama disse que, diante disso, irá "disputar para valer" para que Chicago ganhe do Rio na eleição para a sede da Olimpíada de 2016, semana que vem, na Dinamarca. "Eu falei para ele: ''Pode ser sua segunda derrota''", contou Lula.