Lula desembarca em Copenhague para apoiar o Rio 2016

Principal nome da delegação brasileira na eleição da sede da Olimpíada de 2016, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na tarde desta quarta-feira em Copenhague, na Dinamarca. Até sexta, quando acontece a votação do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele fará campanha pela vitória do Rio, que concorre com Chicago, Madri e Tóquio.

Na chegada ao aeroporto de Copenhague, o presidente Lula foi recepcionado por diversos atletas e ex-atletas brasileiros que também fazem parte da comitiva que está na Dinamarca para apoiar a candidatura do Rio. O grupo era comandado por Pelé, mas tinha Hortência, Torben Grael, César Cielo e Daiane dos Santos, entre outros.

O presidente Lula também levou sua comitiva para Copenhague, com a presença dos ministros Orlando Silva (Esporte), Tarso Genro (Justiça) e Luis Barreto (Turismo), além do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Todos com o único objetivo de fazer campanha pelo Rio na eleição da sede olímpica.