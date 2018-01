Lula divulga mensagem lamentando morte de Maria Lenk O Palácio do Planalto divulgou, nesta terça-feira, mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentando a morte da nadadora brasileira Maria Lenk, ocorrida na segunda. Na nota, o presidente diz que ela é "um dos maiores ídolos" do Brasil no esporte e expressa tristeza pelo falecimento e "carinho e solidariedade" à família dela. Eis a íntegra da mensagem presidencial: Tomei conhecimento, com tristeza, da morte da extraordinária nadadora brasileira Maria Lenk. Às vésperas da realização dos tão esperados Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, o Brasil perde um de seus maiores ídolos no esporte. Maria Lenk foi a primeira nadadora brasileira e sul-americana a participar de uma Olimpíada - a de Los Angeles, em 1932. Recordista mundial, entrou para o Hall da Fama da Federação Internacional de Esportes Aquáticos, e, aos 92 anos de idade, dava exemplo a todos nós, competindo e ganhando títulos na categoria master. Deixo o meu carinho e solidariedade à família e aos amigos de Maria Lenk. E que ela, de onde estiver, ilumine os nossos atletas no Pan.