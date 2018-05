Lula exalta Luciano do Valle: 'Sua voz fará muita falta'

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado, por meio de nota oficial distribuída pelo seu instituto, a morte do locutor Luciano do Valle, que faleceu na última tarde após passar mal durante um voo que o levava de São Paulo para Uberlândia, onde trabalharia na transmissão da partida entre Atlético-MG e Corinthians, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Lula exaltou o carisma que o narrador tinha e a sua indiscutível competência na arte de transmitir emoção aos seus telespectadores. "Luciano do Valle era querido e admirado pela sua capacidade de emocionar o telespectador através do esporte. Na sua voz, milhões de brasileiros compartilharam emoções e viveram grandes conquistas esportivas", afirmou o ex-presidente, que ainda recordou o fato de que recentemente esteve com o jornalista.

"Nos encontramos a última vez há cerca de um mês e ele estava muito empolgado em narrar uma Copa do Mundo pela primeira vez em seu país. Era o Luciano que todos conhecem da TV: alegre, carinhoso, otimista, incansável. A sua voz fará muita falta. Nesse momento de tristeza, nos juntamos em solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que admiravam Luciano do Valle", afirmou Lula, em nota assinada em conjunto com a sua esposa, Marisa Letícia.