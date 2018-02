Lula inaugura CT e critica ministro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou nesta terça-feira, em Manaus (AM), o Centro de Treinamento de Alto Rendimento, uma obra voltada para a formação de atletas, orçada em R$ 6 milhões. Nas dependências do Centro, Lula cumprimentou atletas e chegou a jogar pingue-pongue e colocar luvas de boxe. No discurso, Lula criticou as instalações do Centro recém-inaugurado porque, segundo ele, o lugar é muito quente. "Agnelo (referindo-se ao ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz), é preciso tomar cuidado. Junte alguns especialistas para diminuir a temperatura aqui", afirmou Lula, causando constrangimento ao ministro Agnelo. O presidente disse que os atletas deveriam suar apenas pelo esforço físico e que a temperatura dentro das instalações do centro "mata qualquer cidadão normal". Depois das críticas, o presidente chegou a fazer elogios à atuação de Agnelo no Ministério dos Esportes. Segundo o presidente, ninguém cuidou tanto dos esportes como o seu atual ministro. Já Agnelo minimizou as críticas do presidente e disse que já está prevista a compra de equipamentos para melhorar as condições do centro.