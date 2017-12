Lula lamenta eliminação do Rio da disputa pela Olimpíada Em encontro com senadores ligados ao setor de turismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou na noite desta terça-feira a eliminação da cidade do Rio de Janeiro da disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2012. ?O presidente comentou que muitas vezes os meios de comunicações brasileiros colocam com muita freqüência o problema da violência?, relatou o senador Paulo Octávio (PFL-DF). ?Ele (Lula) disse que enquanto outros países escondem, nós divulgamos com freqüência nossas mazelas?. O senador salientou que o presidente não culpou a mídia pela derrota do Rio. Lula teria observado, ao comentar a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI), que os brasileiros falam de seus problemas com mais ?freqüência?. Presente à audiência com o presidente, o ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, rebateu críticas de que o governo federal não tenha se empenhado em defender a candidatura carioca para sede das Olímpidas. Mares Guia ressaltou que o Brasil realizará os Jogos Panamericanos de 2007 e está na disputa para sediar a Copa do Mundo de 2014. ?Fizemos muitas reuniões com o governo da cidade do Rio?, disse. ?Não é que o Rio tem menos condições, as outras cidades é que tiveram mais condições?.