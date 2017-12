Lula lamenta exclusão do Rio pelo COI O porta-voz da Presidência da República, André Singer, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou que o Rio tenha ficado de fora da disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2012. De acordo com André Singer, o presidente considera que o Rio reúne as condições necessárias para sediar a Olimpíada e está seguro de que, por ocasião dos Jogos Pan-Americano em 2007, a cidade dará uma demonstração de que sabe organizar um grande evento internacional.