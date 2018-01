Lula lança mascote do Pan de olho na Olimpíada de 2016 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, durante o lançamento do mascote para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, que o sucesso da competição será vital para mostrar ao mundo que o Brasil tem competência para organizar eventos de grande porte, como os Jogos Olímpicos de 2016. "Nós precisamos provar que o Brasil pode até ser um país pobre, pode ter problemas sociais, mas no esporte não perde para ninguém em competência. Que a gente possa sonhar mais alto e trazer eventos que hoje são exclusivos do primeiro mundo", afirmou o presidente, durante a cerimônia realizada no início da tarde, no Rio de Janeiro. A cerimônia contou também com a presença do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, a governadora do Rio, Rosinha Matheus, e o prefeito, Cesar Maia. Lula afirmou que, da parte do governo federal, há um "comprometimento total" com o sucesso do Pan. Como diz ter visto postura semelhante dos governos estadual e municipal, Lula disse que o Rio, e o Brasil, Lula diz que nada pode dar errado. "É preciso, a partir de agora, fazermos uma operação de fiscalização com lupa, porque não terá efeito negativo maior para o Brasil do que chegar perto do Pan e ver que algo não foi feito, que ficou faltando alguma coisa. Temos de estar convencidos de que fizemos não só o possível, mas o melhor", completou o presidente. A campanha para organizar os Jogos Olímpicos de 2016 ainda não começou - ao menos em teoria. A escolha pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) será feita em 2009. O Rio já se candidatou a organizar as edições de 2004 e 2012, mas não conseguiu se classificar nem ao mesmo para a votação final, com apenas cinco cidades. Na cerimônia, foi apresentado um sol como o mascote do evento. "O carioca sem sol não é a mesma coisa", brincou Jaqueline, campeã olímpica de vôlei de praia em Atlanta, em 1996. Três nomes foram apontados para votação que será realizada no Rio, em urnas espalhadas pela cidade, e também na internet. Os nomes a escolher têm origem indígena: Cauê (significa "salve"), Kuará ("sol") e Luca ("nascido na terra da luz"). O Pan começa daqui a exatamente um ano, e vai de 13 a 29 de julho.