Lula liga para cumprimentar Scheidt O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou neste domingo, por telefone, com o iatista Robert Scheidt para cumprimentá-lo pela conquista da medalha de ouro na classe Laser, a primeira do Brasil nos Jogos de Atenas. O presidente está em São Paulo, onde passa o domingo no seu apartamento em São Bernardo do Campo. Às 20 horas, Lula embarca para Santiago do Chile. O Palácio do Planalto não informou o teor da conversa com o campeão Robert Scheidt.