Lula parabeniza campeões da São Silvestre O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou telegramas de felicitação a Marílson Gomes dos Santos e a Romulo Wagner da Silva, os atletas do Brasil que chegaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar na Corrida Internacional de São Silvestre. Os dois brasileiros quebraram, assim, a hegemonia dos quenianos na tradicional corrida realizada a cada 31 de dezembro em São Paulo. A assessoria de imprensa da Presidência da República informou ainda que Lula encaminhou um convite aos dois atletas para visitá-lo no Palácio do Planalto na próxima semana. A data precisa da visita ainda não foi marcada. No telegrama, o presidente parabenizou os atletas "pelo espetacular resultado" e enfatizou que a conquista dos dois primeiros lugares "proporcionou grande alegria a todo o povo brasileiro". "Graças a seu esforço e dedicação, o ano de 2003 terminou com mais uma grande conquista desportiva do Brasil", diz o texto do telegrama. "Desejo sinceramente, que ela seja um estímulo para nossos atletas neste ano novo e nos próximo. Viva o esporte brasileiro!", finalizou o presidente.