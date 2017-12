Lula parabeniza Rodrigo Pessoa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou correspondência parabenizando o atleta Rodrigo Pessoa, pela condecoração, nesta segunda-feira, pelo Comitê Olímpico, com a medalha de ouro das Olimpíadas de 2004, um ano depois de ser comprovado o doping do cavalo Waterford Crystal, do irlandês Cian O?Connor, que havia alcançado o primeiro lugar, em Atenas. "Quero parabenizar o nosso já vitorioso Rodrigo Pessoa pela medalha de ouro que veio coroar o seu extraordinário desempenho nos Jogos Olímpicos de Atenas. Parabéns também aos atletas Vicente Lenilson, André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano, Christiane Ritz, Rui Valle, Ronaldo da Gama, João Hildebrando e Gustavo Villela, que receberam suas merecidas medalhas pela bela campanha realizada nos Jogos Pan-americanos de São Domingos em 2003", diz o presidente Lula, em mensagem aos condencorados, de acordo com nota à imprensa. "Suas conquistas trazem alegria ao povo brasileiro, estimulam nossas crianças e jovens à prática esportiva e nos dão a certeza de que o esporte é um excelente caminho para o desenvolvimento humano e a inclusão social", completa a nota do presidente Lula.