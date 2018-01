Lula promete lei de incentivo fiscal ao esporte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira que irá enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei de incentivo fiscal ao esporte, nos mesmos moldes do que já existe para a cultura por meio da Lei Rouanet. Assim, as empresas privadas que decidirem patrocinar atletas ou equipes vão receber em troca um abatimento no imposto de renda. O projeto já foi negociado com o Ministério da Fazenda e deve beneficiar também clubes de atividade social intensa e não apenas as agremiações de futebol. O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, chegou a se emocionar ao falar da iniciativa de Lula, durante evento realizado nesta sexta-feira na Vila Olímpica do Pan-Americano, no Rio. De acordo com Agnelo Queiroz, o projeto de lei estabeleceria um limite anual de isenção. ?Podem ser R$ 200 milhões, por exemplo?, disse o ministro. ?O esporte brasileiro vai dar um salto com essa lei.? Lula, Agnelo Queiroz e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, participaram nesta sexta-feira do lançamento do Programa Segundo Tempo, que atenderá 50 mil crianças e adolescentes de comunidades carentes da capital carioca, como Cidade de Deus, Maré, Vidigal, Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Chapéu Mangueira e Jacarezinho, entre outras. Em discurso para operários e estudantes, Lula disse que os Jogos Pan-Americanos de 2007 vão servir para qualificar o Brasil como sede de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada. ?O governo federal está comprometido em investir mais de R$ 1 bilhão nos Jogos pan-americanos de 2007. Antes, a nossa responsabilidade era de 17% do valor total. Hoje, é de 50%. A gente precisa de um cronograma para acompanhar tudo e não chegar próximo aos Jogos com as coisas atabalhoadas?, disse o presidente. Sobre uma nova Copa do Mundo no Brasil, Lula declarou que ?estamos cansados de ganhar fora de casa?.