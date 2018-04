Lula promete R$ 200 mi para o esporte O governo vai disponibilizar R$ 200 milhões no ano que vem para incentivar a formação de atletas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, na cerimônia de recepção aos atletas que participaram das Olimpíadas de Atenas, no Palácio do Planalto. Os recursos serão liberados depois da aprovação de um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso neste ano. O volume de dinheiro é superior ao Orçamento de 2005 para o esporte, projetado em R$ 170 milhões. No fim da semana passada, no entanto, Agnelo havia estimado que o dinheiro podia chegar a R$ 300 milhões. Segundo Lula, o governo desistiu de criar uma lei de incentivo fiscal e optou pela decisão de destinar recursos orçamentários para financiar projetos que beneficiem atletas desconhecidos. Para o ministro, com uma lei de incentivo fiscal as empresas acabariam por financiar atletas mais famosos e deixaram de lado os que ainda estão em formação. Em discurso, o presidente afirmou que, desta forma, o estado brasileiro estará dando mais um passo para "cuidar do esporte". "O estado brasileiro precisa cuidar do esporte como uma coisa importante para o desenvolvimento da nossa gente, do nosso povo, da nossa juventude." Para o ministro Agnelo Queiroz, o financiamento direto é uma boa saída para o governo "democratizar" os recursos e facilitar a formação de atletas. Ele disse que o governo encaminhará um aditamento à proposta orçamentária de 2005. Para 2006, ele acredita que poderão ser destinadas mais verbas para incentivar a formação de esportistas. Na cerimônia, o presidente procurou valorizar a atuação dos atletas que disputaram as Olimpíadas de Atenas. Estavam presentes 75 atletas, entre eles as ginastas Daiane dos Santos e Camila Comin e o iatista Torben e Grael. "Eu não sei como a Daiane se sentiu. Mas se tinha uma brasileira que saiu daqui com a esperança de uma medalha era Daiane. E não conseguiu pela lógica saudável do esporte", afirmou Lula. Segundo o presidente, é muito fácil patrocinar um atleta quando ele volta com uma "medalha de ouro no pescoço". Mas o importante, na avaliação do presidente, é investir no atleta antes de ele se credenciar para participar de uma competição. "O que é importante é o apoio antes. Vamos ser francos: não há muitas possibilidades de que setores financiem atletas para o futuro. As pessoas querem financiar os atletas que já estão prontos. Se a iniciativa privada não quer, num primeiro momento, financiar um atleta para ser um vencedor amanhã, o Estado tem de assumir a responsabilidade", discursou. Segundo Lula, o que o governo está fazendo "é menos do que os atletas precisam e menos do que o governo pode fazer". "Vocês precisam de mais e nós poderemos fazer mais." Em entrevista, a ginasta Daiane disse que estava feliz por estar ao lado do presidente, mas cobrou dele mais empenho na valorização do esporte. Segundo ela, o governo brasileiro deveria adotar Cuba como modelo de investimento no esporte. "A gente sabe que é difícil arranjar verba. Mas sem dinheiro não se faz nada. O governo deve investir mais em esporte em geral. Não só em educação física. O presidente que tanto gosta de Cuba deveria investir tanto quanto se investe lá. Tem tanta gente que tem potencial que está escondida e não foi revelada porque não tem como chegar lá por falta de dinheiro", declarou a ginasta.