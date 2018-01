Lula quer Aldo Rebelo nos Esportes O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pretende que o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB/SP) assuma o Ministério dos Esportes. O petista, no entanto, ainda aguarda decisão do PCdoB, que tem resistido em aceitar a pasta, segundo informação do jornalista Juca Kfouri, que participou nesta terça-feira, ao lado de outros esportistas, de reunião com Lula. Kfouri e outras nove pessoas da área, elaboraram um documento, de 17 páginas, que foi entregue ao presidente eleito intitulado "Por Uma Política de Esportes e Atividade Física no Brasil". O texto trata, segundo o jornalista, da conceituação de políticas esportivas que caminham na direção da inclusão social em relação à prática esportiva. Segundo o jornalista, o presidente eleito garantiu que ainda não escolheu o futuro ministro dos Esportes. "Mas ele garantiu que o Ministério dos Esportes, assim como o da Cultura, é dele e que essa pasta não é objeto de barganha política", afirmou Kfouri. O que está definido, por enquanto, segundo o jornalista, é que Lula vai desmembrar o Ministério dos Esportes do de Turismo. "Está claro que o Ministério dos Esportes não será o mesmo que do Turismo. Nós sugerimos a ele o nome de Ministério do Esporte e Atividade Física", comentou. O jornalista garantiu ainda que "não há chance" de ninguém da equipe que elaborou o documento para Lula ser ministro do Esporte. Além de Kfouri, participaram da reunião de hoje a ex-jogadora de basquete Paula, o jornalista José Trajano e os ex-jogadores de futebol Vladimir e Sócrates.