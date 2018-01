Lula quer capoeira nos Jogos Olímpicos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve seu momento de descontração ao visitar, nesta sexta-feira, o Museu Olímpico Internacional. Lula brincou com uma bola de arremesso de peso, passou um bom tempo olhando chuteiras de futebol e uma bola de futebol assinada por Pelé que estavam expostas no museu e ainda afirmou que, em breve, a capoeira poderia ser um esporte olímpico. Lula foi acompanhado em sua visita pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, pelo ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, e pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Alberto Nuzman. Uma das atrações visitadas por Lula foi a barra que mostrava a altura dos saltos do russo Sergei Bubka, ex-recordista mundial em salto com vara. "O camarada pula isso uma vez na vida e é só", afirmou Lula. O presidente foi logo informado que o ex-atleta havia obtido a marca por mais de 20 vezes. Lula, acompanhado também pela primeira-dama, Marisa Letícia, tentou alcançar com os braços a marca ultrapassada pelo ex-atleta cubano, Javier Sotto Mayor, na modalidade salto em altura. Os guias do museu ainda mostraram a Lula o uniforme da jogadora brasileira de vôlei de praia, Jacqueline, que ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Ao verificar o peso de uma bola de metal usada nos arremessos à distância, Lula ainda disse: "Só não jogo isso por causa de minha bursite".