Lula quer parceria para massificar esporte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou nesta sexta-feira, durante recepção a 182 atletas brasileiros que disputaram os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, que o governo vai propor uma lei de incentivo fiscal para patrocinadores esportivos. Em discurso, Lula defendeu a parceria com o setor privado para massificar a prática de esportes. "No Brasil, as pessoas pensam que tudo depende do Estado, mas o Estado tem limites", afirmou. Presenteado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) com a medalha "Presidente Pé Quente", Lula defendeu a abertura, nos dias de semana, dos portões de clubes sociais a crianças e adolescentes de bairros pobres. "Uma boa política de educação e de esportes vai evitar que jovens caiam na criminalidade e no narcotráfico", disse. "Um dos grandes problemas do Brasil não é apenas econômico. O grande problema é a desagregação da estrutura da sociedade", ressaltou. O presidente destacou a "garra e o espírito" de alguns atletas, como o tenista Fernando Meligeni, ganhador de medalha de ouro no tênis, e a nadadora Carolina de Moraes, medalha de bronze em natação sincronizada. Os atletas brasileiros que foram a São Domingos receberam no Palácio do Planalto a insígnia da Cruz do Mérito Desportivo, condecoração criada em 1954.