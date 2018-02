Lula quer ser sócio do clube O presidente Lula voltou ontem a falar do Corinthians. Durante discurso na cidade de Breve, no Pará, em que o governo concedeu termos de autorização de uso sobre terras da União aos povos ribeirinhos, Lula disse que reconhece o sofrimento desses povos e que ele mesmo já tinha sofrido bastante. Brincou com o fato de ser corintiano e que as pessoas devem ter forças para se levantar. ''''Eu mesmo sou torcedor há 57 anos do Corinthians, mas nunca fui sócio do clube. Quando voltar para São Paulo vou virar sócio'''', disse. ''''Porque não tenho medo de perder. Perdi eleições e agora estou aqui, presidente.''''