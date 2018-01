Lula recebe Daiane no Palácio do Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje, no Palácio do Planalto, a ginasta gaúcha Daiane dos Santos, 20 anos, campeã mundial de ginástica olímpica. Durante a audiência, o presidente colocou na atleta a medalha de ouro que ela ganhou no campeonato mundial realizado, no mês passado, em Anaheim, nos Estados Unidos. Primeira brasileira a conquistar o título, Daiane recebeu nota máxima do júri ao fazer o movimento "duplo twist carpado", criado por ela e por seu técnico. Em tom de brincadeira, Lula disse a atleta ter encontrado "alguém menor" do que ele. "Nossa, pensei que você, pelo que fez no mundial, fosse maior", afirmou o presidente, segundo relato da própria ginasta, de um metro e quarenta e cinco de altura e 41kg. "Eu aproveitei o encontro, para pedir ao presidente apoio ao esporte brasileiro", disse Daiane em entrevista após a audiência. "Ele afirmou que quer ver a gente disputando os Jogos Olímpicos de Atenas, no próximo ano." Daiane disse ao presidente que começou a praticar ginástica olímpica aos 11 anos, na Associação Esportiva Meninos de Deus, centro que atendia crianças carentes em Porto Alegre. Ela ressaltou a Lula que o local está atualmente abandonado, precisando de uma reforma. Lula quis saber como é a rotina da atleta. Daiane respondeu que treina de segunda a sabado, de 8h30 às 12 horas e de 13 às 18 horas. À noite, ela freqüênta o curso superior de educação física, numa faculdade de Curitiba, cidade onde mora. "Depois que deixar o esporte, pretendo ser professora", explicou a ginasta em entrevista. O ministro dos Esportes, Agnelo Queiróz, também participou do encontro. No próximo domingo, Daiane e outros atletas que disputaram o Pan-Americano de Santo Domingo, em agosto, participarão do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios