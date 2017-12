Lula recebe medalhistas da São Silvestre Os atletas brasileiros que estiveram no pódio da última edição da corrida São Silvestre, no dia 31 de dezembro, foram recebidos nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estiveram no evento Marilson Gomes dos Santos e Rômulo da Silva, campeão e vice, respectivamente, da prova masculina, além de Márcia Narloch, Ednalva Laureano e Sirlene de Souza Pinho - 3ª, 4ª e 5ª colocadas entre as mulheres. Lula e a primeira-dama Marisa receberam dos atletas uma medalha da São Silvestre e uniforme de corrida. Bem-humorado, o presidente colocou a medalha no pescoço e brincou: "Aqui está o campeão de 2004". Márcia Narloch aproveitou o encontro para pedir ao presidente a ampliação do incentivo fiscal para o esporte. "O ideal seria que, além do incentivo para nossos patrocinadores, pudéssemos abater do Imposto de Renda os gastos com nutricionistas e treinadores", defendeu a atleta. Marilson dos Santos considerou a visita "emocionante" e afirmou que, com pouco de esforço, o presidente poderia tornar-se um bom corredor. Os atletas também convidaram Lula a participar da cerimônia de premiação da São Silvestre em 2004.