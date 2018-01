Lula recebe o nadador Clodoaldo Silva O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o nadador Clodoaldo Silva, que foi eleito o melhor atleta paraolímpico do mundo em 2005. ?Meu ano foi de muita luta e vejo que o reconhecimento também chegou, não só para mim, mas também para as pessoas com deficiência?, afirmou o esportista durante a cerimônia. Lula perguntou a Clodoaldo quantas medalhas ele tinha na carreira. ?Somente neste ano conquistei 39 medalhas?, contou o nadador. Em seguida, o presidente sorriu e disse: ?Impossível dimensionar o que você tem feito pelo Brasil.? O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, também esteve na cerimônia e elogiou os feitos de Clodoaldo Silva. ?O seu título de melhor paraolímpico do mundo é igual ao título que Ronaldinho Gaúcho acaba de receber, como melhor jogador do mundo. Você é nosso orgulho?, disse. Além dos inúmeros prêmios que já recebeu, Clodoaldo Silva é um grande medalhista olímpico. Nos Jogos de Sydney, em 2000, foram 3 de prata e 1 de bronze. E em Atenas/2004, ele conquistou 6 de ouro e 1 de prata.