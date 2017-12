Lula recebe skatista e arrisca manobra Em cima do chão acarpetado de seu gabinete, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se atreveu nesta segunda-feira a subir no skate que ganhou do campeão mundial do Circuito de Skate de 2003, o paulista Sandro Dias, o mineirinho. "Não é tão difícil assim, estou conseguindo me equilibrar", elogiou-se Lula, logo após soltar a mão de Dias que insistia em proteger o presidente. "Se ele cai ali, é complicado", justificou o atleta, cheio de cicatrizes por causa da prática deste esporte radical. De boné de skatista na cabeça, Lula chegou a ensaiar movimentos. Ganhou nota máxima do campeão Dias. "Ali, parado no carpete, dou nota 10. Agora no chão de mármore.....", brincou Dias, de 28 anos, que no domingo foi vice-campeão do Rio Skate Jam e é atual campeão mundial de vertical.