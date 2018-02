Lula vai liberar mais R$ 100 milhões para as obras do Pan O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai liberar mais R$ 100 milhões para obras os Jogos Pan-Americanos, no Rio, em julho deste ano. A medida provisória liberando os recursos será assinada na próxima quarta-feira, na capital fluminense, pelo presidente em solenidade. A informação é do governador do Rio, Sérgio Cabral, que esteve com o presidente Lula, nesta quinta, no Palácio do Planalto. Segundo o prefeito, o dinheiro será destinado para reformas no Estádio do Maracanã e no Ginásio do Maracanãzinho. Ao todo serão necessários R$ 125 milhões. O restante do dinheiro será coberto pelo governo do Estado. Sérgio Cabral, que é do PMDB, e apóia a candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, para a presidência do partido, disse que não tratou desse assunto com o presidente Lula.