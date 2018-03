Lula vai receber a delegação do Pan Aproximadamente 100 atletas de várias modalidades que vão aos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, serão recebidos nesta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia marcada para às 15:30 no Palácio do Planalto, em Brasília. Além dos atletas, Lula deverá receber o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, o chefe de missão do Brasil no Pan, Marcus Vinícius Freire e presidentes de confederações. O Brasil vai ao Pan-2003 com um delegação de 721 pessoas. Deste total, 479 são atletas, sendo 290 homens e 189 mulheres. Esta é a maior delegação brasileira já enviada a uma edição de Jogos Pan-Americanos. Em Winnipeg 99, o Brasil competiu com 436 atletas.