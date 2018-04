Lusa antecipa jogo das faixas O jogo entre Portuguesa e Duque de Caxias, marcado inicialmente para sábado, no Canindé, junto com toda a 37.ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, foi antecipado para sexta-feira, às 20h30. O pedido partiu da Rede Globo e a CBF disse ter aceitado porque a Lusa já é a campeã e o adversário já foi rebaixado para a Série C, ambos por antecipação.