Lusa apresenta pacote de reforços no dia 2 A Portuguesa parece disposta a voltar em grande estilo à elite paulista. A campeã da Série A2 em 2007 está reformulando todo o elenco e vai apresentar, dia 2, seu segundo pacotão de reforços. Desta vez, com jogadores conhecidos dos paulistas, como o atacante Christian, ex-Palmeiras e Corinthians, o lateral Zé Maria e o zagueiro Júlio Santos, revelado pelo São Paulo. O meia Ramón e o goleiro Eduardo Gottardi são as outras novidades.