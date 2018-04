Lusa chama torcida para ''''decisão'''' Bem perto de conseguir o segundo acesso consecutivo na mesma temporada, a Portuguesa faz planos para aproveitar o retrospecto bastante positivo no Canindé e vencer hoje o Gama, às 20h30, na abertura da 34ª rodada da Série B. "Precisamos do apoio da torcida. Eles aprenderam a torcer pela gente e tenho certeza que vão nos apoiar nesses dois próximos jogos (Gama e Barueri). Se nós conseguirmos vencer será difícil tirar o nosso acesso", afirma Vágner Benazzi, treinador que no primeiro semestre sagrou-se campeão paulista da Série A2 e garantiu o acesso da Lusa para a elite paulista em 2008. É o único técnico que não foi demitido na Série B. No outro jogo de hoje, a Ponte Preta vai a Minas Gerais enfrentar o Ipatinga. Apesar da derrota para o Barueri por 4 a 2, o Ipatinga permanece no grupo dos 4 que vão subir. O Santo André substituiu ontem o técnico Sérgio Soares por Fahel Júnior.