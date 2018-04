Lusa enfim volta à 1.ª Divisão

A Portuguesa demorou quase uma hora após seu jogo para comemorar o acesso à Série A do Brasileiro. Não foi como ela queria, no campo, mas a festa saiu mesmo assim. O time paulista precisava de apenas um pontinho para retornar ao lugar do qual caiu cinco anos atrás. Na noite de ontem, em Curitiba, a derrota foi por 2 a 0 para o Coritiba. Com 59 pontos, e na terceira colocação, restou à equipe do técnico Vagner Benazzi torcer para que o Fortaleza, único que podia tirar a sua vaga, não vencesse o São Caetano, no jogo que começou uma hora depois. Deu certo! Alegria lusitana nos vestiários do Couto Pereira. Ao fim da partida de Curitiba, os jogadores paulistas deixaram o campo lamentando a má atuação. E com uma pontinha de esperança. ''''Já que não fizemos nossa parte, só nos resta torcer'''', disse o lateral-direito Wilton Goiano. Valeu a torcida. Enquanto a Lusa festejou o acesso, o Coritiba comemorou a proximidade do título - com 66 pontos, basta vencer o Marília, na sexta, em casa, para ficar com a taça. O time paranaense já havia subido e ontem foi a vez também de Vitória e Ipatinga. Antes mesmo de o jogo começar, o técnico Vagner Benazzi reclamou de alguns torcedores do Coritiba que passaram a noite em frente ao hotel em que a Lusa se hospedou, soltando fogos e rojões. Na hora da partida, a massa alviverde deu show e, com o Couto Pereira quase lotado, não parou quieta nem um minuto sequer. A pequenina torcida da Lusa, com cerca de 200 integrantes, pouco se fez ouvir no estádio paranaense. O jogo foi de muita marcação. A cada falta da Portuguesa, o técnico do Coritiba, Renê Simões, olhava para Benazzi, para o árbitro, para a torcida e reclamava. Os paulistas nem ligavam. ''''Isso é Série B e até que estamos batendo pouco, por isso sofremos o gol'''', afirmou Wilton Goiano, no intervalo, lamentando a falta de atenção no primeiro gol adversário, quando Túlio avançou pela direita e cruzou para Keirrison balançar as redes, aos 37 minutos. O Coritiba tomou conta da partida. Nem quando ficou com um atleta a menos (Ivo foi expulso no começo da segunda etapa), os visitantes ameaçaram o gol de Édson Bastos. Para desespero de Benazzi, seu time vacilou mais uma vez e Túlio tocou para o bom Keirrison marcar seu 11º gol na competição, aos 22. Bola na rede e os torcedores do Coritiba passaram a gritar ''''É campeão'''', embora o título ainda não tenha sido confirmado matematicamente. Os atletas da Lusa foram para o vestiário colar o ouvido no rádio, buscando notícias do Fortaleza. E elas foram as melhores possíveis. A Lusa resgata sua tradição e está de volta à Série A.