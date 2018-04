Lusa faz festa em Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, teve um dia atípico ontem. Não, não foi uma tarde com vôos sem atrasos. Foi, isso sim, um fim de manhã em que cerca de 30 torcedores da Portuguesa prepararam uma verdadeira festa para recepcionar o time que conseguiu acesso à Série A do Brasileiro. Bexigas verdes e vermelhas e bandeiras. Uma euforia e alegria que os lusitanos tinham perdido nos últimos anos. A vaga na elite do futebol nacional veio na terça-feira, mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, fora de casa. A comemoração começou nos vestiários do Couto Pereira uma hora após o jogo acabar. Tudo porque a classificação só se concretizou com o revés do Fortaleza para o São Caetano (1 a 0), na partida que começou uma hora depois - os cearenses, se vencessem, ainda poderiam encostar na Portuguesa, a duas rodadas do fim da Série B de 2007. "Recuperamos uma tradição da Lusa, estão todos de parabéns", disse um emocionado Vágner Benazzi. "Esta comemoração ainda vai longe." Palavra de ordem do treinador, obediência dos jogadores E a festa varou a madrugada numa churrascaria da capital paranaense. Poucas horas de sono, atraso no vôo e, mesmo assim, os jogadores não perderam o ritmo na manhã de ontem. O meia Diogo, um dos mais animados, puxava o coro de "Ah, estamos na Série A", na viagem de Curitiba para São Paulo, acompanhada pelo Estado. No meio da cantoria, valeu até uma brincadeira: "Ah, o salário vai aumentar", gritou um dos jogadores. No começo do ano, a diretoria da Lusa fez um acordo com os atletas e conseguiu diminuir a folha salarial. "Sabemos que agora o salário dos jogadores será outro", disse o presidente Manuel da Lupa. Na chegada a São Paulo, ninguém estranhou a calorosa recepção. "Foi bom ser recebido desta maneira após um estressante ano", falou o goleiro Tiago. "A torcida nos acompanhou na Série B toda e nada melhor que comemorar junto agora." A Portuguesa volta a campo no sábado, contra o Brasiliense, fora. Ontem, os atletas receberam merecida folga antes do embarque hoje para Brasília. Mas nem todos vão viajar - Benazzi vai poupar os jogadores que estão com dois cartões amarelos (Diogo, Joãozinho, Leonardo, Marco Aurélio, Preto, Rai, Erick e Dias). Não quer perder ninguém para a última partida, contra o Criciúma, no dia 24. Jogo da festa. "Queremos ver o Canindé cheio", pediu Benazzi. 2008 O Corinthians manifestou interesse em dois atletas da Lusa: Diogo e Leonardo. "É só pagar o que os clubes do Exterior pagariam", avisa Da Lupa. A multa contratual de Diogo, por exemplo, é de R$ 50 milhões. Além de buscar reforços, a Portuguesa começa a pensar em renovação:Benazzi é o primeiro da lista.