Lusa goleia o Barueri e fica a um passo do acesso

A Portuguesa nunca esteve tão perto de voltar para a divisão de elite do futebol brasileiro. Com o apoio da torcida, que lotou o Canindé na noite de ontem, o time do técnico Vágner Benazzi deu show e goleou o Barueri por 6 a 2. Com 59 pontos, a três rodadas do fim, o acesso pode vir na terça-feira, contra o líder Coritiba, fora de casa. A única ameaça do vice-líder é o Fortaleza, sexto colocado com 50 pontos e que hoje visita o fraco Remo. Caso o time cearense perca, a Portuguesa só precisa de um empate para comemorar a classificação. O primeiro gol lusitano não demorou a sair. Logo aos 3 minutos, os torcedores já começaram a festejar com Leonardo, que aproveitou falha da zaga para balançar as redes. Estava fácil. E Diogo, craque do time, deixou sua marca três vezes. Wilton Goiano e Joãozinho também fizeram a festa. Rodrigo Pontes marcou os dois gols dos visitantes. No outro jogo de ontem, pela 35ª rodada, Santa Cruz e Ponte Preta ficaram no 1 a 1. DOPING A Comissão Nacional de Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ontem que o jogador Vaguinho, da Portuguesa, foi flagrado em exame antidoping realizado após a partida contra o Paulista, em Jundiaí, em 2 de outubro. A urina do atacante apresentou o metabólito da substância tetraidrocanabinol em concentração maior que a permitida pela Agência Mundial Antidoping - 15mg/ml. Ela é a base da maconha. O atacante teve bom desempenho na campanha da Série A2 do Estadual, em que a Lusa foi campeã, e vinha se destacando também na Série B do Nacional até sofrer lesão. Já recuperado, estava ficado no banco nas últimas rodadas. O atleta está suspenso preventivamente e não poderá ser utilizado nas últimas rodadas da competição. Vaguinho corre o risco de ficar fora do futebol por pelo menos 120 dias.