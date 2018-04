Lusa tropeça no Canindé e torcida perde a cabeça

A Portuguesa precisava bater o Vasco ontem à tarde, no Canindé, para voltar ao grupo dos quatro melhores da Série B. Depois de abrir a contagem nos primeiros minutos, acabou levando a virada da equipe carioca no segundo tempo e amargou derrota por 3 a 1. Pior é que no final da partida alguns torcedores ficaram irritados com a derrota e agrediram dirigentes da equipe carioca, na saída para o vestiário, o que poderá acarretar dura punição ao time paulista. Por pouco o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, escapou da fúria dos torcedores da Lusa. Agora o clube do Canindé corre o risco de perder o mando de campo por dez jogos. A Lusa estava animada com a estreia de René Simões como técnico. Era a esperança de terminar com a série de maus resultados. Ficou apenas na esperança e ainda caiu para 7º. Dinei ainda deu ânimo à torcida, com o gol aos 4 minutos. Mas o ritmo forte começou a despencar aos 11 da etapa final, quando o time carioca empatou, com o zagueiro Gian. Depois, foram expulsos Ygor, da Lusa, e Ernani, do Vasco. A partida ficou mais nervosa e aberta. Quem se aproveitou foi o time de Dorival Júnior. O Vasco virou com Adriano aos 37 e Elton, aos 49, de pênalti. Outros dois paulistas não decepcionaram. Em Campinas, o Guarani venceu o Bahia por 2 a 1. No ABC, o São Caetano bateu o Fortaleza por 2 a 0. Outros resultados: Figueirense 3 x 2 Duque de Caxias e Campinense 2 x 1 ABC.