Luta contra 3.º rebaixamento

Márcio Araújo já sentiu o gosto amargo do rebaixamento por duas vezes. Foi com o Fortaleza e com o Coritiba. Não quer passar pela terceira frustração com o Goiás. "Eu já tive a minha dose de sofrimento. E eu não fui o técnico que caiu com estes times. Fui o treinador que teve a coragem de assumir o Fortaleza e o Coritiba quando ninguém queria. Aprendi muito e o Goiás não vai cair", garante,confiante, o treinador de 47 anos. Márcio aprendeu da pior maneira a ir contra o seu gênio sereno, amigável. "Chega uma hora em que é preciso chutar garrafa de água, xingar, dar murro na mesa. Eu no Goiás tive de passar por isso. Agora é hora de união, chamar quem estava afastado para jogar. Não me adianta nada ficar discutindo porque o Goiás está nesta situação ruim. Eu cheguei há oito rodadas. Quero falar do futuro, do que temos de bom pela frente." Mas para isso, Márcio fica sério e admite. A partida contra o Corinthians tem o peso de vida e morte para os dois times. GRANDE DECISÃO "Quem ganhar respira. Quem perde está quase morto. Não dá para esconder isso. A partida é uma grande decisão na vida das pessoas que estão envolvidas neste jogo. O Brasil inteiro estará assistindo. Eu vou colocar o meu time no ataque porque acredito no Goiás. E muito." Márcio Araújo passou por problemas pessoais graves. Sua mãe morreu e ficou mais de dois meses sem trabalhar até que veio o convite do Goiás. "Eu passei por muitas situações complicadas. A vida foi me endurecendo. Não dá para sorrir e dizer sim a toda hora. Ainda mais no futebol. Me sinto mais amadurecido para enfrentar situações difíceis como esta decisão contra o Corinthians." Márcio tem um sonho. Montar o time do Goiás para a temporada de 2008. "Adoraria ficar aqui e começar um novo trabalho. Iniciar do zero, como não foi o caso deste ano. Mas não sou ingênuo e sei que depende de manter o time na Série A do Brasileiro. Por isso temos de passar pelo Corinthians e vamos passar." Só assim Márcio espanta a sombra de Celso Roth que não pára de crescer em Goiânia.