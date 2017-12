Luta de Holyfield será 28 de outubro A luta entre o norte-americano Evander Holyfield e John Ruiz (Porto Rico), pelo título Mundial da Associação Mundial de Boxe (AMB), será realizada no dia 28 de outubro, em Pequim, segundo informou hoje Niu Lixin, presidente da companhia chinesa Great Wall International Sports Media Company, que patrocina o combate ao lado do norte-americano Don King. A luta estava prevista para o dia 5 de agosto, mas foi adiada por causa de uma lesão de Ruiz. ?Quero lutar quando estiver 100% recuperado, pois só assim poderei dar o espetáculo que o público merece?, justificou Ruiz, que reclama de dores no pescoço, resultado de uma hérnia identificada entre a quinta e a sexta vértebras. No dia 3 de março deste ano, Ruiz conquistou o título mundial ao derrotar o então campeão Evandro Holyfield.