Luta de Popó dá 27 pontos na Globo O combate entre o boxeador brasileiro Acelino ?Popó? Freitas e o mexicano Juan Carlos Ramirez, sábado, registrou pico de 27 pontos de audiência, três vezes o que a Globo, que transmitiu o evento com exclusividade, obtém normalmente no horário. A média foi de 23 pontos. O canal norte-americano Showtime, que detém os direitos das lutas de Popó, retransmite, nesta terça-feira à noite, nos Estados Unidos, o videoteipe do nocaute registrado aos 19 segundos do quarto assalto.