Luta de Popó dá grande audiência na Globo A luta entre Acelino ?Popó? Freitas e o usbeque Artur Grigorian, que teve a vitória do brasileiro, por pontos, garantiu à Rede Globo uma audiência média de 16 pontos, com pico de 17. Detalhe: o combate teve início às 3 horas da madrugada de domingo. Cada ponto corresponde a cerca de 40 mil domicílios. Grande audiência não é novidade nos combates de Popó. No dia 10 de agosto, quando Popó derrotou o argentino Jorge ?La Hiena?Barrios, por nocaute no 12º assalto, a audiência atingiu 26 pontos, com 24 de média. Cerca de 80% dos televisores ligados estavam no combate do brasileiro. Em março, a popularidade de Popó foi ainda maior: 27 pontos no nocaute sobre o mexicano Juan Ramirez. Um detalhe: o programa Altas Horas, que vai ao ar nas madrugadas de domingo, tem, em média, sete pontos.