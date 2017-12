Luta de Popó não passará nos EUA O empresário norte-americano Artur Pellulo anunciou nesta quarta-feira que a luta do brasileiro Acelino ?Popó? Freitas contra o argentino Fernando David Saucedo, dia 11 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, será transmitida ao vivo para as Américas do Sul e Central. O teipe passará também na Europa e Ásia. Não está prevista transmissão somente para os Estados Unidos. No Brasil, o duelo terá espaço no sistema pay-per-view da Globosat.