Luta de Tyson pode ser adiada A luta entre os pesos pesados Mike Tyson e Clifford Etienne, prevista para dia 22, em Memphis, poderá ser adiada. O empresário Shelly Finkel, que cuida da carreira do ex-campeão mundial, esteve nesta sexta-feira na mansão do lutador em Las Vegas. O Iron Man estaria com gripe. Boatos também afirmam que Tyson teria feito uma grande tatuagem tribal no lado direito do rosto. O pugilista já possui tatuagens de Che Guevara, Mao Tse-Tung, Arthur Ashe e da ex-mulher Monica Turner.