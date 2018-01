Luta de Tyson vende 5 mil assinaturas O combate entre Mike Tyson e Clifford Etienne, disputado na madrugada de domingo, em Memphis, nos Estados Unidos, vendeu 5 mil assinaturas no Brasil. O evento foi transmitido ao vivo para o País pelo canal Premiere. A venda superou as expectativas da direção da Rede Globo, que previa até 3 mil assinaturas negociadas. Tyson venceu no primeiro assalto, após 49 segundos. A noitada também teve a transmissão de uma luta de supermédios, outra de pesos leves, além de uma reprise envolvendo Tyson e o lutador dinamarquês Brian Nielsen, de outubro de 2001.