Luta define novos campeões brasileiros Foram definidos neste domingo, em Vitória (ES), os novos campeões brasileiros de luta olímpica. O campeonato contou com a participação de 148 atletas e serviu como seletiva para o Pan-Americano da modalidade, que acontece em abril, na Guatemala. Ao todo, o Brasil levará 12 atletas para o Pan - são 4 na luta feminina, 5 do masculino estilo livre e mais 3 do masculino greco-romana. Eles serão apontados entre os 21 campeões deste domingo, na seleção que será feita pelos técnicos da equipe. O destaque do Campeonato Brasileiro foi Antoine Jaoude, único representante do País nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado. Ele conquistou seu 11º título nacional, na categoria até 96kg estilo livre. Confira todos os campeões: Feminino até 48kg - Susana Almeida (RJ) Feminino até 51kg - Caroline Lemos (RJ) Feminino até 55kg - Joice Silva (RJ) Feminino até 59kg - Tânia Ferreira (SP) Feminino até 63kg - Juliana Borges (GO) Feminino até 67kg - Caroline Lazzer (RS) Feminino até 72kg - Rosangela Conceição (SP) Greco-romana até 55kg - Luiz Araújo (RJ) Greco-romana até 60kg - Iuri Estevão (PA) Greco-romana até 66kg - Renato Migliaccio (SP) Greco-romana até 74kg - Felipe Macedo (RJ) Greco-romana até 84kg - Marcelo Gomes ?Zulu? (RJ) Greco-romana até 96kg - Luiz Fernandes (RJ) Greco-romana até 120kg - Rodrigo Artilheiro (RJ) Estilo livre até 55kg - Thiago Aoki (SP) Estilo livre até 60kg - Alexandre Bezerra (SP) Estilo livre até 66kg - Rodrigo Damm (ES) Estilo livre até 74kg - Renato Roma (SP) Estilo livre até 84kg - Adrian Jaoude (RJ) Estilo livre até 96kg - Antoine Jaoude (RJ) Estilo livre até 120kg - Carlos Clayton (RJ)