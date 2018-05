Luta entre Wanderlei Silva e Sonnen não será mais em São Paulo

SÃO PAULO - O público paulista que esperava ver a luta entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen como principal embate na decisão do TUF Brasil 3, em 31 de maio, terá que se contentar com Júnior Cigano e Stipe Miocic (antes programada para para o dia 24 de maio, no UFC 173). Segundo os organizadores, a luta acontecerá agora no UFC 175, dia 5 de julho.

A final do The Ultimate Fighter será realizado no ginásio do Ibirapuera. Cigano, que foi derrotado na disputa pelo cinturão dos Cain Velasquez, em outubro de 2013, tenta retomar o caminho para conquistar o título dos peso-pesados. Miocic vem de duas vitórias: Roy Nelson e Gabriel Gonzaga.

Confira como ficou o card do TUF 3:

Peso-pesado: Junior Cigano x Stipe Miocic

Peso-pesado: finalista 1 do TUF x finalista 2 do TUF

Peso-médio: finalista 1 do TUF x finalista 2 do TUF

Peso-meio-médio: Demian Maia x Mike Pierce

Peso-pena: Rony Jason x Robbie Peralta

Peso-meio-médio: Paulo Thiago x Gasan Umalatov

Peso-pena: Kevin Souza x Mark Eddiva

Peso-leve: Elias Silvério x Ernest Chavez

Peso-leve: Rodrigo Damm x Rashid Magomedov