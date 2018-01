Luta greco-romana já definiu 11 representantes para o Pan Já estão definidos 11 representantes brasileiros da luta olímpica nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. As vagas foram definidas na noite de sábado, em Vitória (ES). Ainda serão definidos outros sete, que serão conhecidos depois da seletiva final, no dia 21 de abril, no Rio. Estão classificados para o Pan: Felipe Macedo(-74kg estilo greco-romano), Marcelo Gomes ?Zulu? (-84kg estilo greco-romano), Luis Fernandes (-96kg estilo greco-romano), Rodrigo Artilheiro (-120kg estilo greco-romano), Joice Silva (-55kg estilo livre), Rosangela Conceição (-72kg estilo livre), Vinicius Pedrosa (-55kg estilo livre), Raoni Barcelos (-66kg estilo livre), Adrian Jaoude (-84kg estilo livre), Antoine Jaoude (-96kg estilo livre) e Diego Rodrigues (-120kg estilo livre). ?Foram 45 dias de muito treinamento pesado no Canadá para chegar aqui e conquistar a minha vaga. É uma vida dura a de atleta e é preciso trabalhar muito para representar nosso País. Estou confiante e acredito que faremos uma boa campanha no Pan do Rio?, diz Rosangela Conceição, campeã pan-americana em 2005 e vice-campeã em 2006. Novato na modalidade, Raoni Barcelos trocou o jiu-jítsu pela luta olímpica há pouco mais de um ano. Na final, Raoni encarou Daniel Malvino. ?Foi difícil, mas acreditei até o fim e garanti minha vaga no Pan. Ainda não caiu a ficha. Estou muito feliz pois tive ao meu lado o meu pai, que me educou em cima do tatame, me dando essa força na final?, afirmou Raoni. O pai do atleta, Laerte Barcelos, foi o treinador do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg/99. Renato Sobral, o Babalu, venceu Antoine Jaoude, mas anunciou sua aposentadoria do esporte aos 31 anos. ?Quis encerrar minha carreira na luta olímpica com uma vitória sobre o meu maior adversário. Mas chegou a minha hora de dizer adeus. Vou ajudar o Brasil no treinamento para o Pan?, encerrou Renato.