Luta livre: Jaoude fica sem medalha Não deu hoje para Antoine Jaoude na categoria de 96 quilos da luta livre. O brasileiro, prata nos Jogos Pan-americanos de Santo Domingo/2003, chegou animado a Atenas, depois de não ter conseguido classificação para Atlanta/96 e Sydney/2000. Além de sua força e técnica, desenvolvida em treinos na Bulgária e em Cuba, Jaoude contava com a sorte para ficar entre os oito melhores do mundo no esporte. Só que não foi feliz no sorteio das chaves. Encontrou uma pedreira logo em sua primeira disputa no Estádio Ano Liossia, contra o georgiano Eldar Kurtanidze, atual bicampeão mundial. Jaoude perdeu por encostamento, em apenas 1min49. "O adversário era muito forte", comentou Antoine. "Tentei neutralizá-lo e não consegui." Antes, Kurtanidze tinha perdido a primeira luta para do outro lutador da chave D, o iraniano Alireza Heidari, também medalhista mundial. A disputa foi longa e muito difícil, terminando após 8min20. Heidari ganhou por pontos, num placar de 3 a 2. A última luta da chave na fase eliminatória foi entre Heidari e Jaoude. O iraniano levou vantagem desde o início sobre o atleta brasileiro e fechou a luta depois de 2min21, por superioridade. O lutador do Brasil acabou sendo eliminado do torneio. Heidari seguiu para a disputa da fase qualificatória.