Luta olímpica terá seletiva amanhã Duas seletivas de luta olímpica ? esporte que tenta atrair adeptos do jiu-jítsu ? serão realizadas nesse fim de semana: neste sábado, em Vitória (ES), e no domingo, em São Paulo (no Centro Olímpico do Ibirapuera). Nos dias 22 e 23 serão feitas mais duas classificatórias, em Belém e no Rio. Os quatro lutadores selecionados participam da 4ª etapa do Circuito Brasil Olímpico, em São Paulo, entre os dias 15 e 23 de março.