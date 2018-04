Luta para voltar à elite começa bem

Logo no primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro ficou claro que se o Palmeiras conseguir se impor, não precisará passar por apuros na competição. Mesmo com uma atuação fraca e sob vaias, o Alviverde conseguiu vencer o Atlético-GO por 1 a 0 e estreou com o pé direito.

Mas o campeonato não será a barbada que muitos pensavam. Ao longo das próximas 37 rodadas que tem pela frente para voltar à elite, o maior adversário do Palmeiras será ele mesmo: enquanto esse elenco não se entender como uma equipe coesa, todo jogo será um sufoco.

O Alviverde entrou em campo com a missão de atacar e comprovar o favoritismo e teve espaço para isso. O Atlético-GO começou o jogo com três volantes e bem fechado, enquanto o time comandado por Kleina tinha três atacantes e laterais ofensivos. O problema era conseguir fazer tudo isso criar liga e virar um time.

O que chama a atenção é que o Palmeiras, em quase um mês, fez apenas um jogo e teve tempo de sobra para se preparar. Mas os problemas que causaram a queda na Libertadores e no Paulista continuaram. Muitos erros de passes e um time que não sabe fazer gol.

Kleina armou o ataque com Vinicius pela esquerda, Leandro na direita e Kleber no meio, mas o problema é que os dois pontas pouco voltavam para ajudar na criação e Tiago Real sozinho não conseguiu dar conta.

Com tanta dificuldade para chegar com qualidade ao ataque, restou apostar nos cruzamentos e nas jogadas pela linha de fundo, mas aí o problema passou a ser a falta de pontaria.

No único lance claro de gol no primeiro tempo, Leandro partiu em velocidade, entrou na área e na hora de chutar, Kleber apareceu de surpresa e bateu nas mãos de Márcio, que rebateu, mas o Palmeiras não aproveitou.

No segundo tempo, o Alviverde entrou mais organizado. O ataque se movimentou e assim as chances passaram a surgir. Mas a empolgação quase custou caro. Logo aos dois minutos, Vinícius perdeu a bola na frente, o Atlético partiu no contra-ataque, Barbio saiu na cara do gol e só não marcou graças a uma bela defesa de Bruno. Cinco minutos depois, finalmente um ataque que deu certo. Ayrton cruzou da direita para Tiago Real, que livre, cabeceou sem chances para Márcio e abriu o placar.

O gol parece ter feito mal ao Palmeiras. Aquela vontade e espírito ofensivo deu lugar ao assustado e acuado time de outrora. O Atlético aproveitou e saiu mais para o jogo. A sorte dos palmeirenses é que o adversário goiano também não é dos melhores para marcar gols.

Sufoco desnecessário. E para piorar, Kleina tirou Leandro - e ouviu os gritos de "burro" - para colocar Maikon Leite e com isso acabou com a principal arma da equipe. Apesar disso, Maikon ainda conseguiu acertar uma bola na trave, mas nem de longe ofereceu o mesmo perigo do que o titular.

E os minutos finais foram de apreensão. Ao fim do jogo, torcedores vaiaram o time e perceberam que precisarão de muita paciência no calvário da Série B.