Luta profissional agita Luvas de Ouro O combate válido pelo título paulista dos cruzadores (profissional), entre o campeão invicto Fábio Garrido e Wagner Oliveira, será uma atração extra da 7ª rodada do Luvas de Ouro, torneio para amadores, nesta terça-feira, no Ginásio Baby Barione. Na programação do Luvas de Ouro, uma luta especial: a revanche entre os médios Renato Tavares Souza, vencedor da Forja dos Campeões, e Alex Eduardo Conceição.