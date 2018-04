Lutador do Usbequistão fatura ouro Artur Taymazov, do Usbequistão, faturou neste sábado a medalha de ouro olímpica na categoria 120kg da luta livre ao vencer na final o iraniano Alireza Rezaei. O bronze ficou com o turco Aydin Polatci, que derrotou na decisão Marid Mutalimov, do Casaquistão.