Lutador que sofreu derrame cerebral após luta segue em coma

O boxeador sul-coreano Cho Yoi-sam permanece internado e em estado de coma, em conseqüência do derrame cerebral que sofreu pouco após ganhar uma luta em Seul, informou nesta quarta-feira a televisão sul-coreana "YTN". Segundo o boletim médico, a evolução do pugilista nos três próximos três dias será crucial para determinar seu estado de saúde e a gravidade dos danos sofridos. Caso ele saia do coma neste período, os médicos afirmaram que deverá permanecer 10 dias em observação. Cho Yoi-sam, de 33 anos, foi operado na terça-feira após cair inconsciente, vítima de um derrame cerebral, pouco depois de derrotar o boxeador indonésio Heri Amol, de 24 anos. O boxeador é ex-campeão do peso mosca (versão Conselho Mundial de Boxe).