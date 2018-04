Lutadora é reprovada no antidoping A lutadora porto-riquenha Mabela Fonseca, quinto lugar na Olimpíada na categoria até 55 quilos, não passou no exame antidoping: seu exame deu positivo para o anabolizante estanozolol. As informações são do jornal francês L?Equipe. Fonseca, de 32 anos, deve ser desqualificada pela pela comissão executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI), que se reúne neste sábado em Atenas.