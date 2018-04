'Lutas que entraram para a história'

9 de novembro de 1996 - LAS VEGAS - ESTADOS UNIDOS

SÃO PAULO - Finalmente o boxe iria ver Mike Tyson x Evander Holyfield. O duelo deveria ter ocorrido em 1991, mas Tyson se envolveu em um escândalo e acabou preso por estupro durante três anos. Em Las Vegas, no MGM Hotel, o duelo estava marcado para 9 de novembro de 1996. Tyson era o campeão do Conselho Mundial de Boxe e da Associação Mundial de Boxe. Era o favorito diante de um Holyfield, que aos 34 anos, era apontado como "acabado".

Mas na hora em que o gongo soou tudo mudou. Com um preparo físico impressionante, Holyfield dominou um Tyson despreparado. Foram 11 rounds eletrizantes, com um triunfo espetacular de "Real Deal", no 11.º assalto. Mas um duelo era pouco para duas lendas vivas da nobre arte. Eles voltariam a se enfrentar em 1997. Mas aí é outra história.