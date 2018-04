Luxemburgo afasta Domingos após jogada violenta Domingos não joga mais no Santos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Pouco antes de começar o coletivo de ontem à tarde, o treinador convocou os jogadores para comunicar que o zagueiro foi afastado e colocado à disposição da diretoria. Para Luxemburgo, Domingos foi violento e levantou demais o pé ao dividir a bola com o garoto Rafael, de 18 anos, no treino tático de quarta-feira, quebrando a perna direita do quarto goleiro santista.